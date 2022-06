6 Möglichkeiten, um die Mietwohnung individuell zu gestalten

Wenn ihr glückliche Besitzer von einem Balkon seid, dann ist der erste Rat ganz einfach: Macht etwas daraus! Ein Balkon mitten in der Stadt ist wirklich Gold wert und bei der Gestaltung solltet ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen und all eure Wünsche verwirklichen!

Chill Out Area in der Abendsonne, eigenes Blumenbeet und Kräuter direkt vom eigenen Balkon – dieser Bereich eurer Wohnung kann euch viele schöne Stunden bescheren. Wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt und in Sachen Pflanzen, Gartenmöbel, Dekoration & Co. kreativ werdet, dann wird der Balkon garantiert eure persönliche Oase der Ruhe in den Sommermonaten sein. Bei der Planung und Auswahl der Pflanzen solltet ihr eventuell darauf achten, dass ein Großteil der Pflanzen winterhart ist. So habt ihr keine Probleme, wenn in der Wohnung nicht genügend Platz für die Überwinterung aller Pflanzen ist. Und ein kleiner Moment zum Träumen: Wie wäre es mit einer gemütlichen Hollywood-Schaukel auf eurem individuellen Balkon?

Wie ihr seht, sind größere Renovierungsarbeiten in einer Mietwohnung überhaupt nicht nötig, um den eigenen vier Wänden einen individuellen Touch zu verleihen. Flexible Wände, offene Räume und kräftige Farben sorgen für Charme und unvergleichliche Frische in eurem Zuhause!