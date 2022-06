Diese Dinge solltet ihr im Badezimmer für Gäste immer griffbereit haben

So, wir haben angekündigt, dass es zwei Dinge gibt, die wirklich auf keinen Fall auf der Toilette fehlen dürfen. Zu dem Toilettenpapier gesellt sich auch noch der praktische Pümpel, der einfach für den Fall der Fälle vorhanden sein muss. Wenn es euch schon einmal passiert ist, dann wisst ihr, wie es sich anfühlt. Aber auch, wenn ihr noch nicht in so einer Situation wart, beginnt ihr bestimmt schon, euch ein wenig zu schämen, während ihr an folgende Situation denkt:

Ihr benutzt die Toilette eures Gastgebers und die Spülung funktioniert leider nicht wie ihr es wollt. Kein Problem, denkt ihr – und erstarrt in dem Moment, in dem ihr nach dem Pümpel greifen wollt. Wenn dieser nicht vorhanden ist, dann wird der Besuch zum absoluten Spießrutenlauf. Denn das einzige, was dem Gast übrig bleibt, ist es, euch direkt darauf anzusprechen und zuzugeben, dass die Toilette verstopft ist. Das muss nicht sein – weder ihr noch eure Gäste haben wirklich Lust auf so ein Gespräch. Daher sollte der Pümpel im Badezimmer einfach in Griffweite stehen und weder ihr noch eure Gäste werden mit einer peinlichen Situation konfrontiert.

Wie ihr seht, gibt es wirklich einige Dinge, die in eurem Badezimmer auf keinen Fall fehlen dürfen, wenn ihr Gäste habt. Sobald ihr euch in die Lage eurer Gäste versetzt, versteht ihr, wie wichtig es ist, dass Toilettenpapier, Mülleimer & Co. ganz bestimmt auf jeder Toilette vorhanden sind, die ihr benutzt. Sicher ist sicher und ein tolles Badezimmer Design allein ist manchmal nicht alles!