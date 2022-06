Wissenswertes zu Rauchmeldern in eurem Zuhause

In fast jedem Bundesland ist der Eigentümer der Wohnung, also der Vermieter, für die Installation des Rauchmelders verantwortlich. Die Wartung müssen dann die Mieter in regelmäßigen Abständen selbst vornehmen. Ausnahme ist hier Mecklenburg-Vorpommern, wo der Mieter für die Montage des Rauchmelders verantwortlich ist und die Wartung in den Zuständigkeitsbereich des Vermieters fällt. Das bedeutet, dass fast jeder Vermieter in Deutschland eine sogenannte Aufsichtspflicht hat und dafür Sorge tragen muss, dass der verpflichtenden Installation von Rauchmeldern in allen vorgeschriebenen Räumen nachgekommen wird.

Bei der Installation des Rauchmelders gibt es einiges zu beachten, damit dieser auch ganz bestimmt ordnungsgemäß funktioniert. Jeder Rauchmelder sollte direkt an der Zimmerdecke befestigt werden, denn wenn Rauch aufsteigt, dann steht dieser direkt in der Raummitte. Am besten sollte der Rauchmelder etwa 50 Zentimeter von allen Wänden entfernt sein. Achtet darauf, dass der Rauchmelder waagrecht angebracht wird und weit genug entfernt von Luftschächten oder zugigen Ecken nahe der Dachspitze ist. Zudem darf ein Rauchmelder auf keinen Fall länger als 10 Jahre in einem Raum in Betrieb sein, in dem regelmäßig starker Rauch, Staub oder Dampf entsteht.