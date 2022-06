Gedenkstätte: Memory Wound

In Norwegen soll ein Monument zu Ehren der Opfer von Utøya errichtet werden. Die Jury hat sich für den Entwurf des schwedischen Künstlers Jonas Dahlberg entschieden: Dabei soll eine Felswand quer durchschnitten werden und die klaffende Lücke somit den tragischen Verlust symbolisieren. Bei den Breivik-Anschlägen am 22. Juli 2011 waren sowohl in Oslo als auch auf der Insel Utøya insegsamt 77 Menschen ums Leben gekommen.