Wohnen im Ibiza-Style

Die Erweiterung des Wohnraums in den Außenraum und dessen facettenreiche Nutzung standen im Mittelpunkt des Entwurfs, denn die Bauherren verbringen gerne so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft und wünschten sich vielseitige und zahlreiche Funktionsbereiche rund um das Haus. Neben dem Pool, dem Rasenbereich und der großen Sonnenterrasse gibt es einen Balkon im ersten Stock und eine überdachte Terrasse, die auch bei nicht so schönem Wetter genutzt werden kann, sowie eine Bar, die Urlaubsfeeling aufkommen lässt.