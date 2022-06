Gärtnern leicht gemacht: 6 Tipps für den Gemüseanbau zu Hause

Natürlich haben viele urbane Haushalte überhaupt keinen Garten und können nur auf dem Balkon oder der Terrasse für Gartenfeeling im eigenen Zuhause sorgen. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn auch hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, um direkt als Hobbygärtner durchzustarten.

Das ist nämlich ein Element, das bis jetzt in unserer Liste gefehlt hat: Der heimische Kräutergarten! Damit könnt ihr direkt loslegen und in den nächsten Wochen und Monaten eure Kochkünste durch die Verwendung frischer Kräuter perfektionieren. Eine Möglichkeit ist es, herangezogene Pflanzen direkt in Töpfen zu kaufen. Falls ihr diese nach dem Kauf noch einmal umtopfen möchtet, solltet ihr darauf achten, dass die Erde schön locker ist, so gedeihen die Kräuter am besten.

Beliebte Kräuter für den heimischen Küchengarten sind definitiv Dill, Kresse, Majoran, Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Estragon und Thymian. All diese Kräuter können größtenteils zusammen in einem großen Kasten gedeihen und sorgen für aromatische Hochgenüsse auf dem Balkon, der Terrasse oder dem Fensterbrett in der Küche. Etwas mehr Platz brauchen Kräuter wie Rosmarin, Lorbeere oder Lavendel. Hier empfiehlt es sich, mehrere kleine Töpfe auszuwählen, damit jede Sorte für sich genügend Platz zum Gedeihen hat.

Je nach Sorte brauchen Kräuter auch unterschiedlich viel Sonne und bevor ihr loslegt, solltet ihr euch genau informieren, welche Kräuter es lieber schattig mögen und welche nicht. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass Minze, Liebstöckel und Basilikum möglichst viel Sonne abbekommen. Wenn ihr Dill oder Petersilie zieht, reicht auch ein halbschattiger Platz und achtet auch darauf, dass alle Kräuter genügend Wasser abbekommen. Die mediterranen Kräuter, die gerne in der Sonne stehen, brauchen dementsprechend mehr Wasser als die heimischen Kräuter.