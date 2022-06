Ein Hotel in Marokko

Wie wichtig das Zusammenspiel zwischen der Architektur eines Gebäudes und seiner Umgebung ist, haben wir euch anhand einiger spannender Beispiele bereits in unserem Ideenbuch Die Beziehung von Haus und Landschaft gezeigt. Heute haben wir ein Hotel mitgebracht, das sich auf äußerst authentische Art und Weise seiner Umgebung anpasst. Die Optik des Riad Carchamaa Hotels im Süden Marokkos ist angelehnt an die Architektur eines alten Kasbah und wirkt vor dem malerischen Atlasgebirge tatsächlich wie eine Festung - allerdings eine sehr einladende. Werft mit uns einen Blick in dieses ganz besondere Hotel und lasst euch verzaubern vom Charme aus 1001 Nacht.