Weiß wohnen: Praktische Pflegetipps

Weiß ist eine der beliebtesten Farben überhaupt, wenn es ums Einrichten geht. Kein Wunder: Wie keine andere Farbe wirkt Weiß elegant, hell, luftig, großzügig, stylish und einladend zugleich. Doch was kann man tun, damit das auch so bleibt? Denn leider ist Weiß nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch ziemlich empfindlich und pflegeintensiv. Kein Problem, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Hier kommen ein paar nützliche Tipps, mit denen eure weißen Wände, Möbel, Böden und Co. strahlend schön bleiben.