Das Haus mit dem ungewöhnlichsten Schlafzimmer

Am Ende eines langen Tages verbleibt oft nur noch wenig Zeit, die man mit seiner Familie oder seiner/seinem Liebsten zusammen verbringen kann. Da will man die wenigen Stunden so intensiv wie möglich nutzen und sich über die Geschehnisse austauschen. Dafür kommen alle Mitglieder meist an einem Ort zusammen. Einen solchen Treffpunkt haben auch die Architekten von Miyuki Design aus Japan bei ihrem Projekt vorgesehen und diesen im wahrsten Sinne des Wortes zum Mittelpunkt des Hauses gemacht, um nicht zu sagen, der Raum ist das Haus. In dem zentralen Punkt vereinen sich Küche, Wohnzimmer, Essbereich, Spielecke, Hausaufgaben- sowie Leseplatz und damit alle Wohnbereiche ein einem. Wie genau das aussieht, zeigen wir euch folgend!