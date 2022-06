Top 5: Geniale Tipps für Hausbau und Renovierung

Zuletzt beschäftigte euch die Frage, was so ein Haus wirklich kostet. Selber bauen oder lieber gebraucht kaufen? Selber anpacken oder alles von Fachkräften erledigen lassen? Welche Lage ist die günstigste und wie sieht es mit den Nebenkosten aus? Antworten auf all diese Fragen und noch viel mehr findet ihr in unserem passenden Ideenbuch.