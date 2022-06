Schadstoffe im Haus – wie du Krankmacher vermeiden kannst

Gesundheitsschädigende Lösemittel und Konservierungsstoffe sind oft in Farben und Lacken versteckt. Leider sind die Hersteller von Wandfarben nicht verpflichtet, alle Inhaltsstoffe zu deklarieren – was das gesunde Bauen in diesem Fall nicht gerade leicht macht. Deshalb ist es am besten, auf Zertifikate und Produkttests zu achten.

Der Blaue Engel oder Schadstoffzertifikate des TÜV weisen auf Produkte hin, die auf Schadstoffe verzichten oder diese nur in geringen Mengen beinhalten. Eine weitere Möglichkeit ist das Einsetzen von Ökofarben, die aus natürlichen Stoffen zusammengesetzt sind. Einige dieser Farben können allerdings auch viele flüchtige organische Verbindungen natürlichen Ursprungs besitzen oder Allergene beinhalten. Eine gute Beratung durch Experten hilft weiter sowie der Test der Farben und Lacke auf vorerst kleinen Flächen. Setzt Farben und Lacke außerdem möglichst sparsam ein und lüftet Wohn- und Schlafräume nach dem Anstrich mehrere Tage bevor ihr sie wieder bewohnt!