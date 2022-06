Kleines Wohnhaus mit besonderer Note

Heute haben wir euch ein ganz besonderes Projekt aus Mexiko mitgebracht. In der Nähe von Merida in Yucatan haben unsere Experten von TACO Taller de Arquitectura Contextual einen ehemaligen Gärtnereischuppen in ein stylishes Wohnhaus verwandelt. Für den Umbau des 30 Jahre alten, 60 qm großen Gebäudes stand den Architekten nur ein sehr beschränktes Budget zur Verfügung, sodass man sich auf das Wesentliche beschränken und auf Anbauten und Extras verzichten musste. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, entstand ein spannendes, kreatives Zuhause mit jeder Menge Persönlichkeit und einem einzigartigen Charme. Wir zeigen euch die Bilder.