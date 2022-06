Von mau zu wow: Eine Wohnung wird durchgestylt

In Großstädten kann die Suche nach der Traumwohnung ganz schnell ziemlich frustrierend werden, denn Wohnraum ist knapp und dementsprechend müssen die meisten von uns Kompromisse eingehen, was die Lage, den Preis, die Größe oder eben die Ausstattung der zukünftigen Bleibe angeht. Die neuen Besitzer der Wohnung, um die es in diesem Artikel geht, waren von der Lage, dem Preis und der Größe ihres Zuhauses in spe restlos begeistert, von der Ausstattung und Gestaltung jedoch eher weniger. Die Wohnung war über 30 Jahre lang nicht mehr renoviert worden und entsprach in keinerlei Hinsicht den heutigen Ansprüchen an modernes Wohnen. Die Lösung: Man beauftragte die Interior Designer von Salad Bowl Design mit einem Make-over. Das Ergebnis: eine super durchgestylte Wohnung, die kaum wiederzuerkennen ist.