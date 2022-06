Das große Umstyling einer kleinen Wohnung

Dies ist die Geschichte einer kleinen koreanischen Wohnung, die ihre Bewohner irgendwie nicht mehr so richtig glücklich machte. Sie war zu altbacken, zu düster und zu chaotisch und sollte dringend ein Umstyling verpasst bekommen. Unsere Experten nahmen sich der Sache an und verwandelten die langweilige 08/15-Wohnung in ein modernes Zuhause mit Style und Persönlichkeit.