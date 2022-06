Modernes Modulhaus für die ganze Familie

Nach einem ausführlichen Rundgang um das Haus, werfen wir nun einen Blick in die Innenräume, beginnend in der Küche. Dem Grundriss optimal angepasst, wurde diese in L-Form angelegt. Die Fronten wurden schlicht und in Weiß gehalten. Neben ausreichend Stauraum, die die Schränke zur Verfügung stellen, halten diese ebenso die Küchengeräte bereit. Dadurch wird der Raum platzsparend und optimal genutzt. Das Fenster sorgt für die nötige Ausleuchtung mit Tageslicht und hält zudem die Aussicht in den Garten bereit.