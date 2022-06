Weniger Arbeit, mehr Spaß? – Gartentipps für Clevere

Zu einem pflegeleichten Garten gehört der richtige Rasen. Was einfach klingt, ist es im Fall des Rasens oft nicht. Die falsche Saatmischung führt schnell dazu, dass aus dem satten, grünen Rasen eine braune, unansehnliche Fläche wird. Egal, was auf der Saatpackung steht, ein besonders robuster und pflegeleichter Rasen hat seinen Preis und lässt sich in den seltensten Fällen aus Billigsamen ziehen. Ein Rasen, wie man ihm aus dem Bilderbuch kennt, benötigt Zeit. Qualitativ hochwertige Rasenmischungen erkennt man an der Bezeichnung “Regelsaatgutmischung” oder “RSM”. Unter dieser Bezeichnung sind Samen erhältlich, die einen Rasen ergeben, der verschiedenen Ansprüchen gerecht wird. So versteckt sich unter dem Begriff RSM 2.2 ein Gebrauchsrasen für Trockenlagen. Unter RSM 5.1 versteckt sich ein Parkplatzrasen und besonders gut für Spielrasen geeignete Samen haben die Bezeichnung RSM 2.3. Wer auf diese Bezeichnungen und auf die entsprechende Qualität des Saatgutes achtet, bekommt einen Rasen, der auch einer anspruchsvollen Nutzung standhält und zugleich pflegeleicht ist.