Auf diese sechs Dinge solltet ihr beim Matratzenkauf achten

Gesundheitsfördernde Schlafunterlagen zeichnen sich durch eine Wechselwirkung von flexibler Stützkraft und perfektem Liegekomfort aus. Dabei berücksichtigen sie individuelle Anforderungen wie Größe, Gewicht und Körperbau, aber auch persönliche Schlafgewohnheiten. Je leichter ihr seid, desto weicher sollte eure Matratze sein, und je mehr ihr wiegt, desto härter solltet ihr sie wählen. Bestanden die Matratzen in den Fünfzigerjahren noch aus einem flexiblen Drahtgeflecht, aus Rosshaar (das heute wieder in ist) oder aus mehreren dünnen, gepolsterten Auflagen, fand in den Sechzigern der Schaumstoff seinen Weg in unsere Schlafzimmer. Noch heute gehört das komfortable, punktelastische und langlebige Material zu den meistverwendeten Matratzen-Materialien, wobei Kaltschaum heute nicht wie früher steinhart, sondern sehr elastisch ist. Weitere gängige Materialien sind Viskoseschaum (ebenfalls sehr punktelastisch), Latex und Federkern. Letztere Variante, die es in den Ausführungen Bonell- und Taschenfederkern gibt – besteht aus vielen miteinander verbundenen Metallfedern. Diese Matratzenart empfiehlt sich für Vielschwitzer. Denn beide Ausführungen leiten dank Luftkammern bzw. Stoffsäckchen die Feuchtigkeit und Wärme schnell ab und fördern so eine gute Durchlüftung. Auch Latexmatratzen passen sich gut dem Körper an, sind jedoch vom Gewicht her ziemlich schwer und darüber hinaus relativ teuer.