7 sensationelle Ideen für Indoor-Gärten

Ihr wollt euch gerne ein paar pflanzliche Mitbewohner nach Hause holen, habt aber aufgrund eures nicht vorhandenen grünen Daumens Angst um ihr Leben? Dann sind Kakteen die perfekte Wahl. Sie sind pflegeleicht, hart im Nehmen und verzeihen es euch auch, wenn ihr mal das Gießen vergesst. Noch dazu sind die stacheligen Schönheiten der heißeste Trend im Interior Bereich und machen in jeder Einrichtung eine Menge her. Am wohlsten fühlen sie sich im Gruppenverband und schön beleuchtet, wie auf diesem Foto zu sehen. Dafür einfach ein paar Kakteen in verschiedenen Größen und Formen zusammen gruppieren. Besonders schön wird es, wenn die Farbe und der Stil der Töpfe aufeinander abgestimmt sind – und schon fühlt ihr euch in eurer Wohnung wie in einem mexikanischen Innenhof.