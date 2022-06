Vorher: Düster und ungemütlich – Nachher: heller Wohntraum

Was für eine dramatische Veränderung! Kaum zu glauben, dass es sich hier um das gleiche Zimmer handelt. Die Fliesen mussten weichen und machten Platz für einen herrlichen Holzboden, der zusammen mit den frischen, weißen Wänden ein luftiges Flair zaubert. Beim Mobiliar beschränkte man sich auf ein eisblaues Sofa und einen schmalen Couchtisch. Stauraum findet sich in der Anrichte links im Bild. Diese erinnert zwar an die alte Schrankwand, wirkt aber in dem zarten Ambiente viel leichter.