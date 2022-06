Strohhaus: Wohnen mit gutem Gewissen

Das Stichwort lautet 'gesundes Raumklima', denn das Stroh in den Wänden sorgt gleich an mehreren Fronten für absolutes Wohlbefinden.

Die meisten Strohwände werden mit Lehm verputzt und erzeugen so die perfekte Luftfeuchtigkeit im Haus. Warum? Lehm kann Feuchtigkeit aus der Luft schneller als andere Materialien aufnehmen und auch wieder in den Raum abgeben. Neben der ausgeglichenen Luftfeuchtigkeit, sorgt auch die schadstofffreie, saubere Atemluft für das leibliche Wohlergehen. Hausstaub-Allergie – auf nimmer wiedersehen. Okay, zumindest in den eigenen vier Wänden.

Außerdem kann man sich sicher sein, dass in gepressten Strohquadern auch nur Stroh drin steckt, denn die Herstellung der Ballen für den Hausbau erfolgt mit landwirtschaftlichen Ballenpressen. Die dicht gepressten Quader enthalten ausschließlich Stroh und etwas Bindeschnur. Die hält alles zusammen. Andere Zusätze gibt es nicht – eben voll ökologisch, aber vor allem behaglich, kuschelig und antiallergisch.