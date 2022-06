Wie kann ich große Räume clever unterteilen?

Das absolute Highlight in jedem Wohnbereich ist ein Kamin, der mit knisterndem Feuer für romantische Stimmung und wohlige Wärme sorgt. Kamine, die als Raumteiler genutzt werden, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und finden Einzug in immer mehr Haushalte. Wir finden, dass Raumteiler-Kamine zu Recht im Trend liegen, denn sie sind nicht nur vielseitig, sondern auch wunderschön. Verputzte oder gekachelte Außenwände, verschiedene Formen und Größen – die Gestaltungsmöglichkeiten sind schier unendlich und können an den eigenen Geschmack angepasst werden. Mit einer doppelten Verglasung auf beiden Seiten, sind die prasselnden Flammen sogar von zwei Wohnbereichen einsichtig. Eine schöne Idee ist es, den Kamin zwischen Wohn- und Essbereich zu platzieren. So kann der Ausblick in unterschiedlichen Lebenssituationen genossen werden. Das tolle an dem Ganzen ist, dass Kamine dieser Art auch nachträglich eingebaut werden können. In diesem Ideenbuch erfahrt ihr alles, was ihr zum Thema Heizen und Wohnen mit Kaminen wissen solltet.