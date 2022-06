Unschlagbare Tipps für die Pflege eurer Ledermöbel

Damit Ledermöbel von Anfang an schön bleiben, sollten sie zunächst regelmäßig abgewischt werden. So kann sich Staub und Schmutz gar nicht erst im Leder festsetzen und die Möbel bleiben lange sauber und ansehnlich. Für das Abwischen verwendet man am besten ein sauberes, weiches Tuch. Es kann sich hierbei um ein weiches Baumwolltuch oder um ein weiches Mikrofasertuch handeln. Schmutz, der in den Narbungen sitzt, kann zudem mit einer weichen Lederbürste entfernt werden. Diese sollte jedoch speziell für die Anwendung auf glattem, empfindlichen Leder geeignet sein, um das Material nicht zu beschädigen.