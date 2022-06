Die Vorstellungen vom perfekten Badezimmer – Wahr oder falsch?

Nein, auch diese Behauptung gehört zu den Ammenmärchen, wenn es um das heimische Badezimmer geht. Denn erdige Töne sind ein tolles Detail in jedem Badezimmer und lassen den Raum nur dann dunkel wirken, wenn keine passenden Kontraste gesetzt werden.

Der dunkle Boden im Badezimmer oben sorgt für ein einzigartiges Flair und in Kombination mit Natursteinen im Rest des Raumes wirkt das Badezimmer sehr frisch und einladend. Wichtig ist immer, dass Bewohner bei der Wahl von dunkleren und erdigen Farben darauf achten, dass genügend Licht und hellere Farbtöne vorhanden sind. So verwandelt sich das Badezimmer ganz leicht in euer privates Spa in den eigenen vier Wänden!