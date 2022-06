Die Wohnung stilvoll und günstig einrichten – So geht's!

Das ist ein Tipp, der definitiv für alle Räume gilt: Denkt bei der Einrichtung immer daran, dass ihr auch genügend Stauraum braucht! Küche, Badezimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer – an all diesen Orten wird es zahlreiche Dinge geben, die einen Platz brauchen. Auch, wenn ihr gerade noch beim Umziehen seid und es noch nicht so viele Dinge gibt, die untergebracht werden: Das wird sich definitiv ändern!

Daher könnt ihr bereits bei der Wahl der Schränke, Regale und Kommoden darauf achten, dass ihr sicher genügend Platz für all eure Kleider, Handtücher, Dokumente und persönlichen Gegenstände habt. Besonders clever ist es natürlich immer, verstecken Stauraum zu schaffen. Wie im Bild oben, dort haben die Bewohner noch ausreichend Platz im Bettkasten, der zum Verstauen von Bettlaken, Kissen, Handtüchern und Co. genutzt werden kann. Wenn ihr auf der Suche nach Stauraum in eurem Zuhause seid, solltet ihr auch prüfen, ob es eventuell stillgelegte Fenster, Türen oder sogar Platz unter der Treppe gibt. All diese ungenutzten Ecken können sehr vielseitig für Stauraum genutzt werden – zum Beispiel durch offene Regale, Schubladen oder stylishe Schränke.