Wie kann ich mein Zuhause mit Marmor verschönern?

Gerade im Badezimmer ist Marmor ein beliebtes Material. Doch nicht nur Fliesen werden aus dem starken, hochwertigen Naturstein gefertigt, auch Waschbecken und Badewannen sind aus Marmor erhältlich und ergänzen das luxuriöse Badkonzept. Viele kennen die schicken Bäder aus Hollywoodfilmen oder Luxushotels – eine Marmorausstattung im Badezimmer ist ein richtiger Blickfang und macht das entspannende Schaumbad zu einem richtigen Erlebnis. Bereits vor vielen Jahrhunderten waren Marmorbäder beliebt. Vor allem in prunkvollen Königshäusern war das Gestein gern gesehen, da es für Geld und Macht stand. Doch neben dem finanziellen Ausdruck ist auch der visuelle Aspekt von hoher Bedeutung. Trotz der meist glatten, glänzenden Oberfläche, hat Marmor die gleiche Wirkung, wie andere natürliche Materialien: Er wirkt erdend und beruhigend. Auf dem Bildbeispiel könnt ihr sehen, wie heller Marmor in einem Badezimmer eingesetzt wurde. In diesem Falle haben sich die Designer entschieden, ihren Fokus auf den natürlichen Stein zu setzen und ihn nicht, wie oftmals üblich, zu glätten. Beim Betrachten des Bildes kann man die entspannende Wirkung eines heißen Bades in diesem Home-Spa quasi schon fühlen.