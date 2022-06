Praktisch, pflegeleicht und chic – Hochbeet als Top-Alternative zum Garten

Wie bereits erwähnt, ist ein Vorteil, dass ihr euch bei der angenehmen Höhe der Beete von etwa einem Meter nicht so sehr stark bücken müsst. Aber es wird noch viel besser! In einem Hochbeet ist weniger Unkraut zu beseitigen. Da der Samenflug des Unkrauts in Bodennähe stattfindet, sprießt auf einem Hochbeet auf ganz natürliche Weise weniger des unerwünschten Krauts. Auch der Schneckenfraß fällt geringer aus, da die hohen Beete weniger von den Weichtieren besiedelt werden.

Die Erde eines Hochbeetes ist besonders fruchtbar und ihr könnt eigenen Kompost und Gartenabfälle für den Erdaufbau nutzen. Der nährstoffreiche Boden ist die optimale Grundlage für ein gesundes Pflanzenwachstum. Die Erträge eine Hochbeetes sind zwei bis drei Mal so hoch wie die eines Flachbeetes gleicher Größe! Das Hochbeet kann auch als Frühbeet genutzt und damit früher als der Rest des Gartens bepflanzt werden. Es kann schon vier bis sechs Wochen eher und im Herbst auch noch vier bis sechs Wochen länger genutzt werden. Außerdem sind Hochbeete sogar für Balkon oder Terrasse geeignet und somit selbst in der Stadt und ohne Garten eine tolle Möglichkeit, um sein eigenes Gemüse anzupflanzen.