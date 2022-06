Renovierung einer kleinen Wohnung von 28 Quadratmetern

Dieses Foto zeigt sämtliche Herausforderungen, die unsere Experten zu meistern hatten: Die Wohnung war in einem sehr schlechten Zustand. Bevor man an das Design überhaupt denken konnte, mussten Wände trockengelegt, Fenster und Türen ausgetauscht und Böden erneuert werden. Darüber hinaus sollte der Grundriss geändert werden. Bisher gab es nur einen langen, schmalen Flur mit der Mini-Küche und einem winzigen Bad auf der einen Seite und zwei kleinen, hintereinander liegenden Zimmern auf der anderen. Ein weiterer Ansatzpunkt war der Balkon, der durch eine massive Tür von der Wohnung abgeschirmt war und so keinerlei Licht und Luft hineinließ. Es gab also einiges zu tun…