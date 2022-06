Terrassen Gestaltung – 7 sensationelle Ideen

Sich mit Freunden treffen, an einem Tisch zusammenkommen, genüsslich speisen und das am liebsten draußen sowie an einem lauen Sommerabend. Hach, könnt ihr es auch kaum erwarten? Damit es aber auch richtig gemütlich wird und ihr eine einladende Atmosphäre kreieren könnt, sollte es nicht an einem passenden Ort fehlen, an dem man sich gerne und lange aufhält. Was also liegt da näher, als eine Terrasse? Und wenn sie dann noch einen Grill oder gar Holzofen hat, dürfte sie vollkommen sein. Ein solcher Außenbereich ist einfach perfekt für jeden Anlass und damit dieser auch so richtig zur Geltung kommt, haben wir für euch sieben sensationelle Gestaltungsideen!