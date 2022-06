Ein Souterrainapartment wird zum Style-Wunder

Zu unseren beliebtesten Artikeln hier bei homify gehören Renovierungsprojekte, die zeigen, wie aus alten, heruntergekommenen oder einfach nur altmodischen Wohnungen und Häusern moderne, stylishe und kreative Wohnträume werden. Auch unsere japanischen Experten von Shoei Design haben sich der Umsetzung solch spannender Modernisierungsprojekte verschrieben. Um potenziellen Kunden und interessierten Designfans zu zeigen, was alles möglich ist, haben sie in Kōfu zwei Souterrainräume komplett neu gestaltet. Es handelt sich dabei um ein kleines Apartment, das zu einem stylishen Showroom umgebaut wurde, in dem jetzt unter anderem Kochkurse stattfinden.