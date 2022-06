Traumwohnung für Perfektionisten

Stellt euch vor, ihr solltet jemandem die perfekte Traumwohnung beschreiben – was müsste sie auf jeden Fall haben? Wir werfen mal ein paar Schlagworte in den Raum: Viel Platz, viel Licht, modernes Design und coole Möbel, aber trotzdem ein gemütliches, wohnliches Ambiente mit viel Komfort und Persönlichkeit. Seht ihr genauso? Dann hat die Wohnung, die wir heute mitgebracht haben, ganz sicher auch für euch absolutes Traumhauspotenzial. Sie wurde von unserem spanischen Experten Alex Gasca in Barcelona entwickelt und hält unter Garantie alles, was wir euch gerade versprochen haben.