XS-Bad? So schafft ihr Stauraum

Der Stauraum im Badezimmer ist häufig größer, als ursprünglich angenommen. Gerade Ecken bieten euch in diesem Zusammenhang ein großes Potenzial. Wer sie ausnutzt, stellt sicher, dass wirklich kein Platz verloren geht. Daher eignen sich Eckregale in verschiedenen Variationen besonders gut, um mit einem kleinen Raum zu arbeiten und dessen Vorteile zu erkennen. Egal, ob als Seifenhalter in der Dusche oder als Handtuchregal im Badezimmer neben dem Waschbecken: das Sortiment in Bezug auf Eckregale ist in der heutigen Zeit so groß, dass ihr mit Sicherheit genau das Produkt findet, das am besten zu eurem Anspruch und eurem Badezimmer passt. Falls ihr mehr Platz bzw. Stauraum benötigt, spricht übrigens nichts dagegen, die Eckregale auch in einem angenehmen Abstand übereinander anzubringen. Entscheidet euch einfach für ein Design, das dem Rest eures Badezimmers entspricht und verbindet somit eine ansprechende Optik mit Funktionalität und modernem Komfort auf hohem Niveau. Wenn ihr nicht nur Platz sparen, sondern euer Bad vielleicht auch komplett neu gestalten möchtet, könnt ihr euch hier inspirieren lassen!