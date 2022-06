Blumenbeet anlegen: 6 wertvolle Tipps

Wenn ihr darüber nachdenkt, ein Blumenbeet in eurem Garten anzulegen, solltet ihr euch zunächst einmal fragen, wo das Blumenbeet am besten angelegt werden soll. Welcher Ort eignet sich am besten für das geplante Blumenbeet? Und welche Form soll das Beet haben? Je nachdem, wie groß euer Garten ist, müsst ihr euch mit Größe und Form an die Gegebenheiten anpassen.

Wenn in eurem Garten fast nur geschwungene Wege vorhanden sind, ist es schwierig, ein quadratisches Beet zu verwirklichen und umkehrt. Am besten ist es, vor Beginn der Arbeit einen genauen Plan mit Abmessungen und den vorhandenen Möglichkeiten anzulegen. So habt ihr den perfekten Überblick darüber, wo die Blumeninsel letztendlich erschaffen werden soll – lasst euch auch einfach mal beim Vorübergehen inspirieren, denn so findet ihr ganz leicht und natürlich den perfekten Ort für ein duftendes Blumenbeet.