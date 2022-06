In 6 Schritten zum perfekten Rasen

Die wenigsten Böden im heimischen Garten sind für den Rasen und die Bepflanzung ideal. Damit der neu angelegte Rasen hält, was er verspricht und dieser so saftig grün wie im Bild werden kann, wird der Boden vorab mit der Zugabe bestimmter Stoffe verbessert und kann den Rasen so später von Anfang an optimal versorgen. Zunächst gilt es herauszufinden, wie der eigene Boden zusammengesetzt ist. Ein Sandboden beispielsweise besteht aus Erde, die recht feinkörnig ist und durch die Finger rinnt. Eine Erde, die sich klebrig und glatt anfühlt und sich gut formen lässt, weist auf einen hohen Tongehalt hin. Ein sandiger Boden, durch den das Wasser leicht rinnt, muss häufiger gedüngt und mit Wasser versorgt werden. Damit er die Nährstoffe leichter hält, kann ihm reifer Kompost zugefügt werden. Ein sehr schwerer, klebriger Boden dagegen kann, damit es in der Erde nicht an Luft mangelt und sich die Nässe nicht staut, mit ein wenig Sand aufgelockert werden. Auch Ton- oder Lehmböden profitieren davon, dass Kompost in die Erde eingearbeitet wird.