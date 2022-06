Luxuslandhaus der besonderen Art

Vom Essbereich aus gelangt man durch eine große Holzschiebetür in die Küche. Dieses Foto macht deutlich, dass sich die Einrichtung des Hauses nicht nur an klassischer Eleganz orientiert, sondern auch ihren eigenen Kopf behält beziehungsweise auf die individuellen Wünsche der Bewohner ausgerichtet wurde, die extravaganten Akzenten nicht abgeneigt sind. Zum einen bringen die limettengrünen Esszimmerstühle Farbe und Leben in die Bude, zum anderen zieht in der modernen schwarzen Hochglanzküche die Gestaltung der Kochinsel im Animal Print Look alle Blicke auf sich.