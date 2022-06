6 wertvolle Tipps für die Gestaltung kleiner Badezimmer

Soll ein kleines Badezimmer gestaltet werden, das vielen Personen dient, dann geht nichts über ausreichend Stauraum. Neben Cremes, Badtextilien und weiteren Utensilien, die selbtstverständlich immer griffbereit liegen müssen, werden im Badezimmer auch die privaten Hygieneartikel der Bewohner aufbewahrt. Die kleinteiligen Produkte wirken in offenen Schränken und Regalen schnell unansehnlich und machen den Willen zur harmonische Badgestaltung schnell zunichte. Mit Stauraum kann man dieser unbehaglichen Wirkung entgegentreten. Der traditionelle Ort für Staufläche im Badezimmer ist der Platz rund um den Waschtisch. Darunter befinden sich meist jene Schränke und Schubfächer, in denen Handtücher, Toilettenpapier und Bademäntel verwahrt werden. Um kleine Badezimmer wirklich interessant und eindrucksvoll einzurichten, orientiert ihr euch am besten am neusten Trend für Küchen. Auch in diesem Raum müssen viele kleinteiligen Utensilien verräumt werden, wobei Küchenunterschränke und Oberschränke helfen. So weit, so klar. Die neue Einrichtungsmode erlaubt aber auch Oberschränke, die in mehreren Reihen bis unter die Decke reichen. Unsere Experten schauen sich eben diesen Designtrend ab, um Stauraum stilsicher in die Badplanung zu integrieren.

Im Fachhandel für Badsanitär werden euch Fachberater zu möglichen Waschtischunter- und oberschränken informieren. Als Modulsystem können diese auf die kleine Größe eures Badezimmers zugeschnitten werden. Auch Badspiegel können in Doppelfunktion aus Hängeschrank und Spiegel auftreten. Diese Möbel sind klassische Aufbewahrungsorte für Cremes, Zahnputzmittel und Schmuckdöschen. Zwar ist diese Aufbewahrungsweise etwas altmodisch, doch um kleine Badezimmer zu gestalten, ist jedes Mittel erlaubt. Der Fachhandel bietet euch auch für vermeintlich veraltete Stauraumlösungen interessante Modelle, die bestimmt auch eurem Geschmack entsprechen. Falls ihr euer Badezimmer sanieren oder als Teil eines Neubaus selbst gestalten könnt, solltet ihr gemauerte Wandnischen in die Raumplanung aufnehmen, um das kleine Badezimmer optimal zu gestalten. Diese Nischen sind ein Trend in der Architekturwelt, der sich schon seit Langem hält und das zurecht. Als Stauraumoption inszenieren diese Wandeinlässe jedes noch so beliebige Produkt. Äußerst eindrucksvoll wird sich die Gestaltung des kleinen Badezimmers erweisen, wenn die Nischen mittels eingebauter Halogenstrahler beleuchtet werden.