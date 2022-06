Das Comeback der Hollywoodschaukel

Irgendwann kommt alles zurück. Warum also sollte die Hollywoodschaukel da eine Ausnahme sein? Der Gartenmöbelklassiker aus den 70ern ist wieder da und erobert unsere Herzen im Sturm. Denn hinter dem glamourösen Namen verbirgt sich heute keine schrullige Schaukelmonstrosität mit Bommeln, geschwungener Markise und Blümchenmuster, sondern ein echtes Designobjekt mit Style und Charakter. Die Hollywoodschaukel von heute, die zum Beispiel von Pool22 gefertigt wird, erinnert kaum noch an die spießige Polsterbank aus längst vergangenen Jahrzehnten, sondern erscheint in neuem, modernem und minimalistischem Design. Was geblieben ist? Der ganz eigene Charme, mit dem sie uns alle um den Finger wickelt.