Holztreppe reparieren leicht gemacht – so geht's!

Abgebrochene Ecken sehen nicht nur unschön aus, an ihnen kann man sich auch verletzten. Stehen kleine Splitter an ihnen ab, kann man sie sich beim Treppensteigen in die Haut ziehen und sind die abgebrochenen Ecken gar zu groß, können sie Stürze verursachen. In dem Fall, dass die Ecken so weit herausgebrochen sind, dass die Stufen unterschiedlich tief sind, muss die Stufe komplett erneuert werden. Sind mehrere Stufen stark beschädigt, bietet sich beispielsweise die Überbauung der Stufen an. Hierbei werden die neuen Stufen millimetergenau zugeschnitten und die alten Stufen werden mit dem neuen Material überbaut. Der alte Kern der Treppe kann hierbei erhalten bleiben und es muss nicht gleich die ganze Treppe herausgerissen werden. Wer vorhat, seine Treppe überbauen zu lassen, lässt sich am besten vorab von einem unserer Experten beraten.

Sind die Ecken nur ein wenig beschädigt, können sie auch mit einfachen Mitteln ausgebessert werden. Hierfür werden Splitter und Abbruchstellen geschliffen und an die Treppenkante angepasst. Die Stufe wird abschließend neu versiegelt – bei Holztreppen etwa mit Holzlack – und erstrahlt in neuem Glanz.