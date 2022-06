Upcycling in Bunt

Diese Upcycling-Schalen werden aus alten Ölfässern in reiner Handarbeit von einer Manufaktur in Indonesien hergestellt. Durch die Bearbeitung per Hand erhalten die Objekte einen ganz eigenen Charakter. Die Farbe des Untergrunds und die mehr oder weniger ausgeprägten Nutzungsspuren entstehen durch den jahrelangen Gebrauch der Fässer und sind nicht reproduzierbar. Die gefertigten Schalen werden von einem Künstler mit einem Koi-Karpfen Motiv verziert – so entstehen wunderschöne Einzelstücke.