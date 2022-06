Schreibtische – nicht nur zum Schreiben

Es wirkt schon fast etwas entrückt, in Zeiten von Laptop, Tablet-PC und Smartphone noch über die Anschaffung eines Schreibtisches nachzudenken. Doch genauso verwegen, wie die Idee einigen erscheinen mag, sehen sie auch aus – die wunderschönen Schreibtische, auf die wir heute ein Auge werfen. Ein Schreibtisch in unserer Zeit ist ein Statement, und genau darum darf er auch auffallen! Mit bunten Farben, tollem Design und besonderen Materialien, in Sekretärform oder als große freie Fläche. Kreativen Ergüssen steht an diesen Tischen jedenfalls nichts mehr im Wege und auch die ungeliebte Schreibtischarbeit wird hier garantiert zum Spaß! Da ist es auch ganz egal, ob er nun im Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder Kinderzimmer seinen angestammten Platz findet.