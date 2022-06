Vom tristen Hinterhof zur coolen Wohlfühloase

Wow, hier hat sich einiges verändert! Was genau? Zum einen wurde eine schlichte, aber funktionale und super stylishe Pergola mit Sonnensegel installiert, die Schatten spendet und gleichzeitig vor neugierigen Blicken schützt. Zum anderen zieht sich der graue Holzzaun an der Steinmauer entlang und komplettiert das einheitliche Gesamtbild. Darüber hinaus geht er in eine praktische Sitzbank über, die mit gemütlichen Kissen zum komfortablen Lieblingsplatz wird und gleichzeitig unter der Sitzfläche jede Menge praktischen Stauraum bereithält, ebenso wie der neue Schrank neben der Terrassentür. Dieser garantiert, dass Dinge wie Gießkannen, Schirmständer, Kinderspielzeug und Co. nicht mehr unordentlich in der Gegend herumfliegen.