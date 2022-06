Insektenhotel: So bringst du die nützlichen Gartenbewohner stilvoll unter!

Sobald es wärmer wird und die ersten warmen Sonnenstrahlen für das langsame Erwachen der Natur sorgen, beginnt auch die Tierwelt nach und nach ihren Winterschlaf zu beenden und ihr kuscheliges Winterquartier zu verlassen. Die ersten Vorboten für die warme Jahreszeit sind die Vögel. Mit ihren schönen Stimmen verzaubern sie Wald und Garten und verbreiten Frühlingslaune in unseren Gemütern. Der nächste Schritt in Richtung Frühling sind die Insekten. Bienen, Hummeln, Ohrenkneifer und Co. beginnen auf ein Neues ihre Arbeit und sorgen für das ökologische Gleichgewicht in unserer grünen Oase. Die Insekten haben hier unterschiedliche Aufgaben. Während Bienen und kleine, dicke Hummeln für die Bestäubung von Blüten zuständig sind, kümmern sich Ohrenkneifer um die Vernichtung von Blattläusen und anderen Schädlingen. Auch die Florfliege gehört zu den natürlichen Schädlingsbekämpfern und wird in Natur und Forstwirtschaft regelrecht gezüchtet.