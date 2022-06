7 Waschtische zum neidisch werden

Schwarz und Weiß geben in diesem Badezimmer den Grundton an und kreieren einen zeitlosen Look. Dieser wird durch die formenklare Ausstattung unterstrichen. Der Waschtisch wurde seitlich in den Raum gestellt und fungiert damit gleichzeitig als Raumtrenner. An der zierlichen Wand aus Sichtbeton wurde eine ebenso schmale Platte befestigt, auf der das ovale Waschbecken gekonnt zur Geltung kommt und durch einen schwarzen Wasserhahn und ebenso dunkle Wohnaccessoires kontrastiert wird.