Eine Villa am See

Unsere Experten versorgen uns nonstop mit den tollsten Fotos von eindrucksvollen Villen in aller Welt. Oft sind sie weiß, minimalistisch und modern und punkten nicht nur mit ihrer Architektur, sondern auch mit einem traumhaften Swimmingpool. Und meistens liegen diese Villen direkt am Meer. Heute wollen wir euch ein Zuhause vorstellen, das sich in die Liste der modernen weißen Traumhäuser mit Pool einreiht. Allerdings steht es ausnahmsweise nicht am Meer, sondern in der Schweiz, genauer gesagt am Luganer See. Wir finden, das atemberaubende Alpenpanorama, das dieses Haus umgibt, ist eine willkommene Abwechslung zum Meerblick, den wir inzwischen schon so oft gesehen haben.