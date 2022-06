Nie wieder kahle Wände in der Küche – 7 tolle Tipps

Egal, ob eure Küche klein oder groß ist: leere Küchenwände sehen nicht wirklich ansprechend aus. Gerade in diesem besonderen Raum wirken kahle Stellen oftmals steril und wenig heimisch. Längst ist es nicht mehr das klassische Poster oder ein schlicht-gerahmtes Bild, das im Zusammenhang mit einer Küche zum Einsatz kommen kann. Vielmehr verfügt ihr, dank der kreativen Ideen von Designern aus der ganzen Welt, über zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die den Alltag in der Küche noch lebenswerter machen. Besonders sinnvoll ist es natürlich in diesem Zusammenhang Funktionalität mit einer ansprechenden Optik so zu kombinieren, dass sie einem vorherrschenden Stil in perfekter Weise entspricht. Wer sich ein wenig mit den Gegebenheiten der Wohnung auseinander setzt lernt schnell, die Vorteile der einzelnen Räume mit Hilfe der passenden Wandgestaltung optimal in Szene zu setzen.