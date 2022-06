6 überwältigende Häuser aus Glas

Der zweistöckige, minimalistisch gestaltete Bau mit Satteldach ist schon von weitem aus zu sehen, sorgt doch die nahezu vollständig geöffnete Front für Aufsehen. Passend zu dem klaren, transparenten Glas wurde die Verkleidung in einem Grauton gewählt, was dem Haus einen absolut modernen Look verleiht.