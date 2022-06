Renovierung mit Wow-Effekt

Durch die neue Aufteilung wird die Küche nun zum zentralen Raum der Wohnung. Ihr modernes Design greift den minimalistischen Stil auf und ist dennoch komfortabel. Durch das weiter hinten liegende Fenster strömt ein Maximum an Tageslicht herein, was bestens die strahlend weißen Schrankfronten unterstreicht. Auch über das Kunstlicht machte man sich Gedanken und integrierte es in Form von Spots in die Schränke und als Hängelampen über dem Essbereich. Dieser zeigt sich als farbige Insel, die zusammen mit der blauen Wand als Hingucker fungiert.