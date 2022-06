Fantastische Ideen, die in deinem Garten nicht fehlen sollten

Schon jetzt zwitschern morgens fleißig die Vögel und geben uns einen leichten Vorgeschmack auf das Frühjahr und damit auf wärmende Sonnenstrahlen, blühende Bäume sowie duftende Blumen. Zieht es uns dann generell wieder verstärkt nach draußen, beginnen auch erneut die Gartenarbeiten. Einiges ist über den Winter liegen geblieben und muss aufgearbeitet werden. Daneben stehen einige Erneuerungen an, schließlich soll neuer Schwung in den Außenbereich gebracht werden. Fehlt es euch an der ein oder anderen Stelle noch an Ideen, so haben wir ein paar schöne Inspirationen zusammengetragen, die die Gestaltung des eigenen Gartens vollkommen machen und diesen zum absoluten Wohlfühlort werden lassen.