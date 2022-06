Aufregende Schlafzimmer, die du nicht verpassen solltest

Dieses Bett sorgt für Gemütlichkeit und bietet zugleich ausreichend Stauraum: in dem integrierten Regal ist Platz für Bücher, den Wecker oder die Tagedecke. So wird selbst auf kleinstem Raum problemlos Ordnung gehalten und sperrige Schranklösungen können auf der Stelle aus dem Schlafzimmer verbannt werden. Dank des gemütlichen Raumwunders wird der Nachttisch zudem überflüssig. Netter Nebeneffekt: so bleibt mehr Platz für andere Möbel!