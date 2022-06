5 Länder – 5 Loft-Ideen

Unser Beispiel für deutsches Loft-Design befindet sich in Hamburg, genauer gesagt in der angesagten HafenCity mit Blick auf Elbe, Schiffe und Kais. Hier wohnt unser Experte Andras Koos, der sich in diesem coolen Loft sein persönliches Reich eingerichtet hat, in dem er bewusst mit Konventionen bricht, Spannungsfelder erzeugt und einzigartige Details in Szene setzt. Hier verbinden sich klare Linien mit organischen Formen, Klassisches mit Avantgardistischem und intensive Farben mit monochromen Looks. Das Ergebnis: eine faszinierendes Zuhause, in dem es jede Menge spannender Designs zu entdecken gibt.