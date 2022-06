Wanddeko – 8 individuelle Ideen mit Bildern

Bilder an der Wand sind ein echter Deko-Klassiker. Egal, in welcher Form, Farbe und Größe – ein gerahmtes Bild an der Wand zieht alle Blicke auf sich. Aber dabei muss nicht immer das Bild an sich im Mittelpunkt stehen, manchmal reicht schon der Rahmen selbst für eine beeindruckende Wanddeko. Vor allem in einer Galerie wirken leere Rahmen überraschend und originell.